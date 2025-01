Ilfattoquotidiano.it - Marito e moglie morti in casa nel perugino. Ipotesi omicidio-suicidio con la pistola di lui, guardia giurata

Sono stati trovati poco dopo le 10 del mattino di domenica 5 gennaio i corpi senza vita di due persone,, nell’abitazione della coppia in località Gaifana, a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. I due convivevano nelladove sono stati rinvenuti i cadaveri: una dellesu cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un.Il delitto potrebbe essere stato compiuto con lain dotazione all’uomo, a quanto emerso sarebbe stato una. La dinamica comunque è ancora al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Che stanno anche cercando di accertare se, come sembra, all’interno della coppia ci fossero problemi da qualche tempo.L'articoloinnelcon ladi lui,proviene da Il Fatto Quotidiano.