Iltempo.it - Le provano Todde. Ecco come Schlein e Conte cercano di tenersi la Sardegna

Leggi su Iltempo.it

La Corte d'Appello di Cagliari ha trasmesso alla Procura della Repubblica gli atti relativi ad Alessandra. La delibera con cui dichiarano la decadenza della Presidente della Regione, che il Tempo ha potuto consultare, è circostanziata e precisa. Lei non demorde e preannuncia un ricorso. «Vado avanti, sono legittimata a farlo e continuerò a lavorare finché non ci saranno atti certi». La governatrice della, il giorno dopo lo tsunami politico che rischia di travolgere tutto, spazzando via l'unica giunta giallorossa d'Italia a guida pentastellata, le prova tutte. Convoca un vertice blindato in consiglio regionale con i capigruppo di maggioranza, poi indice una conferenza stampa per spiegare la sua posizione: ribadisce che non ci sarebbero state irregolarità nelle spese elettorali durante la campagna elettorale.