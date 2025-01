Gqitalia.it - La serie M – Il figlio del secolo spiegata da Marinelli, Wright e Scurati, nei loro ruoli diversi ma essenziali per la storia

Antonionon era affatto convinto di voler trasformare il suo romanzo M - Ildelin unatv. «Non pensavo avrebbe funzionato», ricorda, ma poi aggiunge di sentirsi «sorpreso di aver avuto torto». Pubblicato nel 2018, primo di quattro libri che descrivono l’ascesa del fascismo e del suo predicatore Benito Mussolini e tutto ciò che accadde in seguito (M - Ildel, L’uomo della provvidenza, Gli ultimi giorni dell’Europa e L’ora del destino), il testo dello scrittore italiano è diventatotelevisiva per mano degli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serrino, rompendo la quarta parete per far parlare il politico direttamente col pubblico e creando una linea di comunicazione immediata tra chi vede e chi viene osservato.«Ciò che mi turbava maggiormente era la ricerca del tono», confessadurante l’incontro stampa a Roma, il cui intento fin da subito col suo romanzo era di non suscitare mai alcun tipo di empatia nel lettore mentre seguiva dal vivo ladel protagonista storico.