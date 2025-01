Ilrestodelcarlino.it - Influenza, il picco dopo le feste: “È ancora possibile vaccinarsi”

Macerata, 5 gennaio 2025 – Nell’ultima settimana del 2024, dal 23 al 29 dicembre, la frequenza di sindromili e similli ha registrato una lieve ma prevista diminuzione del numero di casi, da porre in relazione alla chiusura delle scuole per le festività. Ilè atteso per le prossime settimane e, dunque, c’ètempo per, operazione raccomandata – in particolare – per gli ultra 65enni e per i soggetti affetti da diverse patologie. RAVAGLIA 13/10/20 CESENA VACCINO ANTLE“La vaccinazione contro l’– sottolinea la Regione in una nota – rappresenta una grande opportunità di prevenzione, in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute, nei confronti di una malattia che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è banale e può portare gravi complicanze”.