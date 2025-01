Ilgiorno.it - Formazione a distanza per adulti. Grazie all’intelligenza artificiale

Leggi su Ilgiorno.it

per insegnare inglese aglicon l’intelligenza. I professori del Cpia Fabrizio De Andrè di Lecco fanno scuola. Hanno elaborato un progetto didattico per la fad –- utilizzando anche l’IA. L’esperienza è stata elaborata dalle insegnanti Nadia Colombo, Martina Gritti, Martina Mandelli e Giulia Tonini, con la supervisione di Eliana Gianola. Insegnano nelle sedi di Lecco, Oggiono, Casatenovo e Cernusco Lombardone del Centro provinciale per l’istruzione degli. Il loro lavoro verrà presentato nel dossier di Tuttoscuola, una sorta di Bibbia degli insegnanti, in occasione di Fierida in programma a Roma a fine mese, la più importante manifestazione italiana dedicata all’istruzione degli. "Riprogettare le lezioni di lingua per renderle adatte alla fruizione ae, contestualmente, esplorare diverse piattaforme e strumenti informatici che integrano la tecnologia nell’insegnamento della lingua inglese, per individuare i più semplici ma efficaci da utilizzare", i due obiettivi dichiarati della nuova iniziativa.