Lanazione.it - Firenze, lavori alla rete idrica in via di Brozzi

, 5 gennaio 2025 – Al via iin via di: come si legge in una nota di Palazzo Vecchio i tecnici si preparano a fare un nuovoccio. Ci sarà l'istituzione di un restringimento di carreggiata con senso unico nel tratto via del Fossetto-via Pistoiese verso quest’ultima. Restringimento anche tra i numeri civici 570 e 580/A. Percorso alternativo: via Pistoiese-via Curzio Malaparte-via San Martino a-via di. Il provvedimento sarà in vigore dal 9 al 15 gennaio. In via Poggio Gherardo, per lo scarico di un macchinario, il 9 gennaio – in orario 9-18 – sarà in vigore un divieto di transito tra via D’Annunzio e via di San Martino a Mensola. Percorso alternativo: via D'Annunzio-via di Vincigliata-via di San Martino a Mensola.