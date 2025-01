Ilrestodelcarlino.it - Cimitero, entro l’anno secondo forno in funzione

Dovrebbe entrare inla fine del, ilprevisto per ilsambenedettese. Il termine per presentare offerte all’appalto gestito dalla stazione Ciip, infatti, scadrà il 21 gennaio, mentreil 15 sarà possibile presentare quesiti in merito alla gara, che prevede un importo a base d’asta di 390mila euro. L’appalto, nello specifico, prevede l’assegnazione dei lavori relativi alla fornitura e all’installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di impianto di abbattimento degli NOx, da collegarsi al già esistente impianto di depurazione fumi e destinato a funzionare in parallelo rispetto all’attuale impianto di cremazione, già in. Considerando le tempistiche burocratiche, come ipotizzato in una recente commissione bilancio, dopo l’assegnazione i lavori dovrebbero partire attorno ad agosto, così da rendere ilfunzionante per settembre.