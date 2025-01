Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il Milan ha due problemi. Giroud un gigante rispetto a Morata”

Il giornalista Fabio, direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito a Juventus-, soffermandosi sulla prestazione di Alvaro. Ecco, dunque, il suo pensiero. Sul: "Ilha 2grossi. Uno lampante, Theo. L’altro meno evidente ma anche più grave:. Senza il loro contributo grinta e cuore non bastano. Lo spagnolo segna pochissimo, non dà assist e in area non incide. Al suo confronto anche l’ultimosembra un". Sulla Jventus: "Ma davvero qualcuno pensa che Motta abbia perso perché ha tolto Vlahovic? Non teneva un pallone, sempre fuori dal gioco, in ritardo sui contropiede. Il peggiore con Koopmeiners. L’olandese ha giocato come un anonimo prodotto Next Gen prestato per emergenza alla prima squadra.