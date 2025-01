Ilrestodelcarlino.it - Nessun nuovo arrivo: "Derby da vincere"

Da domani i punti varranno il doppio. In compenso la Vigor dovrà dimezzare gli errori perché sinora ne sono stati commessi troppi. La squadra è al lavoro, Clementi pretende massima concentrazione, ma tra i tifosi la partenza improvvisa di Diop non è stata presa benissimo. Anche se il senegalese non ha mai brillato in maglia vigorina, nell’immaginario collettivo si trattava di una valida alternativa sulla fascia. Nei social si sono susseguiti commenti poco allegri relativi a questa rescissione contrattuale. "Il nostro obiettivo primario è plasmare e mantenere un gruppo sano - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Sento dire da più parti che non abbiamo alternative sulle fasce, sinceramente non sono d’accordo. Fernandez è il giocatore che ha mostrato una crescita costante ed evidente, tant’è che ormai è un caposaldo della nostra difesa, Mori ha avuto qualche problema fisico, ma è un ragazzo del posto che ha sempre fatto benissimo, senza dimenticare Beu, Mancini, non appena tornerà in forma, oltre a Rotondo e Tomba che possono giocare sulla fascia in caso di necessità.