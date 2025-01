Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Locatelli: “Ho fatto un errore che ha condizionato la partita”

Leggi su Pianetamilan.it

Manuel, giocatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Che sensazioni lascia questa: "Credo che abbiamoun ottimo primo tempo, poi io hounche halae da lì non siamo riusciti a reagire. Ilè cresciuto, è un dispiacere perché volevamo andare in finale, ma fa parte del lavoro". Come si spiega che lafatia a mantenere il vantaggio: "Fa parte della maturità che dobbiamo trovare, noi ci abbassiamo troppo e rischiamo di subire. Dobbiamo migliorare". Se la mancanza di ossessione per la vittoria li condiziona: "Devo analizzare la, bisogna metterci la faccia quando uno sbaglia.