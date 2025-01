Superguidatv.it - Endless Love, la serie tv turca di Canale 5 riparte il 7 gennaio senza l’appuntamento in prime time

Una nuova delusione attende i fans di. Latvdi5 torna dopo la lunga pausa natalizia il 7, ma con una novità. Risulta infatti cancellato dal palinsesto Mediasetdel giovedì sera., ritorno con “sorpresa”Le vicende di Kemal e Nihan si stanno avviando verso il gran finale di sempre, che salvo ulteriori variazioni dovrebbe essere trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset entro il mese di febbraio.Gli ultimi episodi della diziKara Sevda riservano però alcune sorprese ai fans italiani, che dovranno rinunciare aldel giovedì incon le vicende di Soydere e Sezin. Lainfatti non tornerà a raddoppiare gli episodi del giovedì, con puntate sia in dayche in prima serata come avvenuto prima delle vacanze di Natale, ma manterrà solo lo slot pomeridiano.