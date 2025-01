Ilfattoquotidiano.it - Dietro il ‘Buy Now, Pay Later’ un indebitamento devastante? In Italia il silenzio è assoluto

Oltre due anni fa, su queste pagine, avevo evidenziato i rischi intrinseci del sistema di pagamento Buy Now, Pay Later (Bnpl), “acquisto ora e pago dopo”, sottolineando come questa innovazione apparentemente vantaggiosa potesse trasformarsi in una trappola per consumatori e rivenditori. Già allora era chiaro che la facilità d’accesso al credito offerta dal Bnpl celava un potenzialeper le situazioni di sovra, soprattutto tra i consumatori meno attenti alla gestione finanziaria.Anche Banca d’, forse a seguito – mi voglio lusingare – del mio post, nell’ottobre del 2022 diramava una comunicazione in cui specificava che “questa forma di credito non è oggetto di una specifica regolamentazione e, pertanto, la disciplina applicabile e le relative tutele dipendono dal modo in cui l’operazione è in concreto configurata”, richiamando inoltre “l’attenzione dei consumatori sui possibili rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti dalla disciplina di trasparenza bancaria”.