Legge di Bilancio 2025 tagli al personale scolastico | la scuola rimane il ‘bancomat’ di Stato

Ladiha introdotto misure che suscitano preoccupazione per il sistemaitaliano, consignificativi ale risorse insufficienti per affrontare le necessità contrattuali e retributive di docenti eATA. Di seguito, una panoramica delle principali disposizioni.di 8.000 posti nelladi: cosa significa per i Docenti e ilATA La manovra prevede una riduzione di 5.660 cattedre per ildocente a partire dall’anno/26 e uno di 2.174 posti ATA rinviato al 2026. Nonostante il rinvio per ilATA siaottenuto grazie alla mobilitazione e allo sciopero del 29 novembre 2024, il provvedimento resta un duro colpo per il sistema. Il calo demografico, invece di essere sfruttato per ridurre il numero di alunni per classe e migliorare la qualità dell’insegnamento, viene utilizzato come giustificazione per riduzioni di, in contrasto con le raccomandazioni europee.