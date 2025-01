Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Pulisic: “Sto molto bene. Oggi vincere per andare in finale”

Leggi su Pianetamilan.it

Christian, attaccante rossonero, ha parlato a 'TV' prima di, seconda semidella 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sto, meglio. La caviglia e tutto. Sono pronto per. Abbiamo un'opportunità peruna coppa, faremo di tutto pere perin". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vederein diretta tv o streaming >>>