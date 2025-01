Oasport.it - L’Inter batte l’Atalanta e vola in finale di Supercoppa Italiana. Decisiva la doppietta di Dumfries

Leggi su Oasport.it

comincia nel migliore dei modi il nuovo anno e colleziona la quinta vittoria di fila, sconfiggendoper 2-0 a Riad (in Arabia Saudita) e approdando alladelladi calcio maschile. I nerazzurri, reduci da un ottimo mese di dicembre, continuano così a macinare risultati positivi e si portano ad un passo dal nono titolo (il quarto consecutivo) in questa manifestazione.La banda di Simone Inzaghi, ammessa alla Final Four diper aver vinto la Serie A 2023-2024, attende inla vincente dell’altra semitra Juventus e Milan, in programma domani sera (sempre alle ore 20.00 italiane). L’ultimo atto del torneo, con in palio il primo trofeo nazionale della stagione, si disputerà lunedì 6 gennaio.Partenza lanciata del, che mette subito in difficoltà la Dea creando almeno un paio di clamorose palle gol nei primi 25 minuti ma trovando sempre l’opposizione di un attento Carnesecchi.