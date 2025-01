Liberoquotidiano.it - È morto Aldo Agroppi: i suoi drammatici ultimi giorni, quando è precipitato tutto

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di, ex-calciatore, allenatore ed opinionista tv in RAI. Aveva 80 anni ed era ricoverato da qualche giorno in ospedale nella sua Piombino, in provincia di Livorno. La notizia è stata diffusa nelle prime ore del mattino. Da diversiera nel nosocomio nella speranza di farcela. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Una bandiera del Torino, con 278 presenze e lo storico Scudetto della stagione 1975/76, cui si aggiungono 2 Coppa Italia nel 1968 e nel 1971.