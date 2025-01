Da papiri bruciati a lingue perdute, l’IA ora legge la storia

Leggi su Ildenaro.it

Dainell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. troppo fragili per essere srotolati, al vastissimo archivio che copre il regno di 27 re coreani, vissuti tra il XIV e l’inizio del XX secolo, fino alle tavolette provenienti da Creta risalenti al II millennio a.C. incise con una complicata scrittura chiamata Lineare B: i nuovi strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale stanno ora rendendo possibile la lettura di questi antichi testi, rivoluzionando il settore e generando quantità di dati mai viste, come riassume la rivista Nature in un articolo pubblicato sul suo sito. Uno dei più importanti successi che stanno ottenendo le cosiddette reti neurali, modelli composti da ‘neuroni’ artificiali e ispirati alla struttura del cervello, riguarda proprio idi Ercolano: grazie al concorso internazionale Vesuvius Challenge partito nel 2023, a cui hanno aderito più di 1.