Commercio internazionale storico accordo tra UE e Mercosur | le ricadute sull’Italia

Il 2024 si chiude con la firma a Montevideo dell’commerciale tra Unione Europea e blocco, un momento atteso da diversi anni e definito “” dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. La sigla dell’, avvenuta a inizio dicembre a Montevideo, permette la creazione di un mercato da circa 780 milioni di persone, grazie alla facilitazione degli scambi tra le nazioni dell’Ue e quattro Paesi che fanno parte del, vale a dire Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Se le autorità di Bruxelles decantano lungamente le potenzialità dell’commerciale, in particolare per le piccole e medie imprese europee, le cancellerie dei singoli Stati Ue non salutano allo stesso modo la firma dell’intesa. I governi europei sono consapevoli dei benefici che l’intesa può portare in termini di approvvigionamento di materie prime rare, come nickel, litio e titanio, disponibili in grandi quantità nei Paesi dele giudicati fondamentali in prospettiva futura per lo sviluppo di settori ad alto contenuto tecnologico e di innovazione.