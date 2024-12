Lanazione.it - Alia e raccolta di rifiuti: come cambia il servizio il 1 gennaio

Firenze, 31 dicembre 2024 – A Capodanno ci sono alcune variazioni aldigestito daMultiutility. I servizi diporta a porta del 1verranno posticipati alla giornata di sabato 4in tutti i Comuni serviti, tranne che nei Comuni di Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Impruneta e Figline e Incisa dove i servizi saranno invece recuperati domenica 5nei consueti orari, e nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, dove ilprevisto il 1°sarà recuperato venerdì 3. Si invitano i cittadini a consultare i calendari aggiornati per le raccolte porta a porta supp e sul portale www.serviziambientali.it e a rispettare quanto riportato per l'esposizione dei propri contenitori.informa, inoltre, che il 1°i servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno dimensionati in funzione delle caratteristiche delle aree geografiche interessate, e verranno, quindi, regolarmente svolti nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, oltreché in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi previsti nella giornata al fine di garantire il decoro delle aree interessata.