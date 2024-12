Quotidiano.net - Schlein contro Meloni. A braccetto verso la leadership

Da due anni, Giorgiaed Ellyhanno cambiato il volto della politica italiana, in passato dominata da figure maschili. Da prime donne alla guida del governo e del maggior partito di opposizione, si sono combattute ma anche aiutate a vicenda, sin da quando la vittoria di Giorgia ha contribuito a smuovere la sinistra a favore di Elly. Il consolidamento delle dueè continuato nel 2024 insieme alla polarizzazione delle rispettive posizioni, e alla progressiva assegnazione dei ruoli di maggiore rilievo, da una parte e dall’altra, a propri stretti fiduciari. La simmetria è imperfetta, perchéè stata eletta segretaria quandoaveva già compiuto un intero ciclo politico che l’aveva portata a costruire il suo partito quasi da zero, poi a sconfiggere Salvini e ad ottenere un mandato pieno per governare.