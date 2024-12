Ilfattoquotidiano.it - “Mal di testa lancinanti durante la gravidanza, poi la verità spaventosa: avevo un grosso coagulo di sangue nel cervello”: il racconto di Gal Gadot

Ori, che in ebraico significa “la mia luce”: così Galha chiamato la figlia nata in un momento di buio e di paura, quando l’attrice ha affrontato un grave problema di salutel’ottavo mese di. In un toccante post su Instagram, la star di “Wonder Woman” ha deciso di condividere con i suoi fan la “” di quei giorni, rivelando di essere stata operata d’urgenza per un massicciodinel. Undrammatico, ma anche un messaggio di speranza, di resilienza e di sensibilizzazione sull’importanza di ascoltare il proprio corpo.“Tutto è iniziato con mal di,” scrive Gal, 39 anni, ripercorrendo quei momenti di angoscia. “In febbraio,l’ottavo mese di, mi è stato diagnosticato undinel