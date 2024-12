Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 3-6, 2-3, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: break australiano nel set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Doppio fallo, il primo del match del romano..Seconda40-A Gratuito di dritto dopo il servizio. Ringraziae ha la 3^ chance del game.40-40 Non riesce a passare lungoriga di rovescio, l’azzurro ha attaccato senza paura di dritto!30-40 Servizio vincente slice!15-40 Fermo con le gambe dopo il servizio. Mette lungo un dritto.Seconda15-30 In rete il dritto anomalo.15-15 Vistoso errore con la smorzata di, l’ha preferita al dritto da buona posizione.15-0 Prima vincente. É tornata.2-2 Scappa lo slice all’ex n.6, gran peccato anche qui!40-30 Attacca e chiude con un guizzo a rete.30-30 Di nullaaa lungo l’inside in, sarebbero state due palle.15-30 Doppio fallo (4°), torna a regalare!15-15 Super passante di dritto del romano, poco incisiva invece la volèe dell’aussie.