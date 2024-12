Lanotiziagiornale.it - Dalle promesse (stracciate) alla realtà: il bilancio fiscale del governo Meloni

C’era una volta il, quello che prometteva di riscrivere le regole del gioco, di alleggerire le tasse al ceto medio e di cancellare le odiate accise sui carburanti. Un anno dopo, il sipario cala su una legge diche lascia dietro di sé solo un elenco di. Il taglio delle imposte al ceto medio? Rinviato a data da destinarsi. L’innalzamento del tetto per le partite Iva sotto la flat tax? Un miraggio. E la riduzione delle tasse per chi ha figli, annunciata a gran voce? Finisce in un “ci abbiamo provato” di Giancarlo Giorgetti, che ammette il fallimento.Il centrodestra ha dimostrato che le parole volano e i fatti restano intrappolati in un sistemache continua a premiare i più ricchi, lasciando a bocca asciutta chi sostiene il Paese con stipendi da fame.