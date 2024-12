Quotidiano.net - Cosa scatena la furia: "Il pesce ha scambiato l’uomo per una preda"

Leggi su Quotidiano.net

Sauro Pari, presidente della Fondazione cetacea di Riccione, parla con voce pacata e pesa le parole. Conosce gli squali, oltre che le tartarughe e i cetacei (che spesso vengono recuperati e curati), per gli studi approfonditi ai quali insieme al suo staff di biologi ed esperti si dedica da anni. Sa che l’argomento ha necessità di massimo equilibrio. Il Mar Rosso è una zona a rischio? "Un’aggressione è sempre possibile, ma ritengo che il Mar Rosso non sia un’area da considerare generalmente pericolosa. Ci possono essere alcune zone sensibili, ma di solito sono segnalate. Quello di Marsa Alam mi pare un episodio inusuale". La presenza di turisti può attirare gli squali? "Normalmente no. Lo squalo ha una vista limitata e tende a stare alla larga dal, anche perché non si nutre di carne umana.