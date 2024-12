Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Rovella: “Ci faremo trovare pronti”

Leggi su Pronosticipremium.com

Nicolòha parlato con determinazione del prossimo derby della Capitale, previsto per domenica 5 gennaio. Durante la conferenza stampa post-Atalanta, il centrocampista dellaha voluto mettere in evidenza l’importanza di questa sfida speciale.“Settimana diversa da tutte le altre”ha subito chiarito che la settimana che precede il derby non è affatto come le altre. La squadra è consapevole della grande importanza della partita e il gruppo si sta preparando al meglio per essere pronto ad affrontare la. Il centrocampista ha sottolineato che, sebbene ogni partita abbia il suo valore, il derby è qualcosa di unico: “Sarà una partita diversa dalle altre,” ha dichiarato.ha ricordato anche quanto fosse stato importante il derby della stagione passata per lui, grazie al supporto dei suoi compagni di squadra.