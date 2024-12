Sport.quotidiano.net - Basket: giornata speciale in casa bsl. Dan Gay in visita alla Nazionale over 40. A San Lazzaro anche l’assessore Melega

Visite speciali per ladi40 allenata da Vincenzo Ritacca, A San, dove gli azzurri si sono allenati in vista dei mondiali di Svizzera – primi passi di un lungo percorso – ci sono ospiti a sorpresa. I padroni disono quelli della Bsl impegnati nell’organizzazione del trofeo Malaguti. E in palestra, per l’occasione, si vedonoallo sport del Comune di San, Luca, e un campione che, con la maglia degli, continua a fare la differenza. Stiamo parlando di Dan Gay, 63 anni, icona del tifo Fortitudo che, con l’Aquila, ha vinto sia la Coppa Italia sia il primo scudetto. Dopo l’allenamento in palestra, gli azzurri hanno raggiunto il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola, regalando gadget e sorrisi ai bambini ricati nell’ambito di una collaborazione con l’associazione ’Bimbo Tu’.