Oasport.it - Volley, le big inseguono il primo obiettivo stagionale: la final four di Coppa Italia! Incertezza e spettacolo nei quarti di finale

Quattro sfide senza ritorno, le prime di questa stagione intensa di Superlega, vanno in scena tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio per decretare le squadre protagoniste delladidiin programma all’Unipol Forum di Casalecchio di Reno il 25 e 26 gennaio prossimi. Quattro sfide secche, in casa della migliore classificata al termine del girone di andata di Superlega, promettonoed emozioni e che, guardando alle scorse stagioni, riservano spesso sorprese.Si parte domani alle 16.00 all’IlT Quotidiano Arena di Trento con la sfida tra Itas Trentino e Cisterna. I trentini hanno disputato una prima parte di stagione sicuramente positiva in Superlega, dove viaggiano al secondo posto non lontani dalla capolista Perugia, e in Cev Cup, dove hanno raggiunto brillantemente idie, ma sono mancati nei due momenti decisivi, lae di Superna, persa contro Perugia, e lae del Mondiale per Club, dove hanno ceduto al Sada Cruzeiro non più tardi di due settimane fa.