Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2024 ore 15:30

DEL 28 DICEMBRE ORE 15.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLARICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE ALBERATURE PERICOLANTI SONO CHIUSE LE COMPLANARI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.CHIUSO INOLTRE VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEI PESCATORI NEI DUE SENSI DI MARCIA.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOFINO AL 30 DICEMBRE, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO alla linea, LA CIRCONE FERROVIARIA TRA LE STAZIONI DIOSTIENSE ETIBURTINA SARÀ SOSPESAPERTANTO, SONO CANCELLATI I TRENI REGIONALI DELLA RENE ORTE –– FIUMICINO E DELLA RENE VITERBO – CESANO –TRATIBURTINA EOSTIENSE;INFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.