Cityrumors.it - Litigano per una mancia da 2 euro: la rider accoltella 14 volte una donna incinta

Leggi su Cityrumors.it

Unae una cliente,per colpa di unada 2e la prima laper quattordiciLa. Un tema ricorrente tra iche spesso dibattono sulla poca considerazione che gli viene data da chi ordina e riceve la pizza, soprattutto quando la consegna si trova a chilometri di distanza e il tempo per effettuarla è tanto. Aè troppo bassa, altrenon viene data e solo in rari casi supera la media permettendo a chi fa le consegne di tornare a casa soddisfatto.per unada 2: la14una– Cityrumors.itQuesta, comunque, non rappresenta un obbligo. Chi ordina da mangiare, nella stragrande maggioranza dei casi, paga infatti la consegna già nel momento in cui salda il conto e non è quindi dovuto a dare ulteriori soldi.