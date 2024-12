Ilgiorno.it - Bilancio di previsione, sì in aula. Venti i milioni in opere pubbliche

Un 2025 da più di 85di euro. Lo annuncia il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, svelando i progetti in programma per il prossimo anno, previsti nelprevo approvato durante l’ultima seduta di Consiglio comunale. "Oltre 20saranno investiti in, anche a completamento dei progetti già in corso, in coerenza allo sviluppo strategico che sta vivendo questa città – spiega il primo cittadino -. Mi permetto di evidenziare due importanti traguardi da raggiungere. L’apertura innanzitutto del Teatro della Società, quale motore della proposta culturale cittadina, in quanto moltiplicatore dell’innovazione creativa. Ecco, oltre a muri, affreschi e velluti, stiamo già ragionando su un modello di gestione che possa coinvolgere anche privati, imprenditori e donatori, convinti che il migliore investimento sia quello in cultura.