Basket femminile, Tortona e San Martino di Lupari vincono in Coppa Italia

Si sono disputate oggi le prime due partite del primo turno di qualificazione per le final four delladi. In campo sono scese ilche ospitava il Battipaglia, e Sassari che affrontava Sandi. Con Venezia e Schio già qualificate per l’atto finale dellanazionale, ecco gli scontri a eliminazione diretta che decreteranno le ultime due qualificate. Ecco come è andata.AUTOSPED G BBC DERTHONA– O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 89-47Match senza storia quello giocato alla Cittadella dello Sport di, dove le padrone di casa dominano fin dal primo quarto, chiuso con un perentorio 25-8, con Battipaglia incapace di reagire. Non cambia la musica nei secondi 10 minuti, doveallunga inesorabilmente e di fatto chiude i giochi guidata da Penna, Fontaine e Dotto e va al riposo avanti 48-18.