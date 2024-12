Napolipiu.com - Napoli, doppio assalto del Venezia: Juan Jesus nel mirino! E c’è un altro azzurro

L'ex allenatore del brasiliano ai tempi della Roma lo vuole al Venezia. Domenica si ritroveranno da avversari al Maradona. Il Napoli si prepara alla sfida con il Venezia e per Juan Jesus sarà un incontro particolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore brasiliano è nel mirino del suo ex allenatore Eusebio Di Francesco per il mercato di gennaio. Il centrale, dopo quattro mesi di panchina in campionato, si appresta a disputare la seconda gara consecutiva da titolare. "Juan Jesus giocherà domenica la seconda partita consecutiva dal primo minuto al cospetto del Venezia di Di Francesco, suo ex allenatore ai tempi della Roma. Suo estimatore ancora oggi", rivela il quotidiano romano.