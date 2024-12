Bergamonews.it - Aladdin, Donne al bivio o Il conte di Montecristo? La tv del 27 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 27, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”.è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti e furtarelli nella città di Agrabah. Quando incontra la principessa Jasmine che si aggira per la città in incognito se ne innamora. Per poter aspirare alla sua mano diventa complice del perfido visir Jafar e ruba per lui una lampada magica che rende chi la possiede potentissimo. Ma scopre che dentro la lampada c’è un genio.RaiDue alle 21 proporrà “Storie dial”. Un programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie didella politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. In ogni puntata tresi raccontano, ripercorrendo con la giornalista il loro momento di svolta.