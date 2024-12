Simona Falconi vince il concorso fotografico “Fondi da scoprire e da vivere”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 dicembre 2024 – Èla vincitrice delamatoriale promosso dal Comune didae da”. L’istruttrice di kitesurf si è aggiudicata il primo premio con uno scatto fatto con il drone sul litorale di, apprezzato dalla giuria presieduta dalla dirigente Erminia Ferrrara e composta dai professionisti Giuseppe Manzo e Ciro Gallicola anche, ma non solo, per una singolare simbologia. Lo scatto riproduce infatti un pennello antierosione visto dall’alto la cui forma somiglia alla coda di una balena ma anche ad un cuore nelle acque cristalline del litorale. Qualora il Comune didovesse aggiudicarsi anche per il 2025 il titolo della Bandiera Blu, la fotografia disarà utilizzata per la campagna comunicativa che, come ogni anno, popola strade, manifesti, giornali, siti e social.