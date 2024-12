Cityrumors.it - Dramma nella notte di Santo Stefano, bilancio drammatico: cosa è successo

Ladel 26 dicembre si è trasformato in una tragedia per una famiglia italiana: iltico e sono in corso le indaginiUna tragedia scuote le festività natalizie di una città italiana. Unfamiliare che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per una donna non c’è stato niente da fare. Mentre il marito e la figlia sono in gravissime condizioni in ospedale. C’è preoccupazione per il loro quadro clinico e per questo motivo i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.ditico:(Ansa) – cityrumors.itÈ stata aperta un’indagine da parte degli inquirenti per ricostruire meglio quantoe dare una risposta a tutte le domande che i cittadini di Forni di Sopra, in provincia di Udine, si stanno ponendo ormai da diverse ore.