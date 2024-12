Ilfattoquotidiano.it - Ancona, dimessa dall’ospedale la ragazza sbalzata dalla giostra al Luna park: sequestrata l’area. Il sindaco: “Sconcertato, verificheremo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stataregionale di Torrette ad, la 27enne di origine peruviana, ferita ieri per via di un incidente a bordoa palla delnatalizio, in piazza Pertini nel capoluogo marchigiano. L’ipotesi sulle cause è la rottura di alcune cinghie di sicurezza per trattenere la passeggera a bordo.La giovane era stata subito trasferitaCroce Rossa in ospedale, con un codice rosso. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi. Ora lasta bene e i medici hanno dato il via libera alle dimissioni.L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18. La polizia locale sta svolgendo indagini: la 27enne era stata letteralmente espulsaappena si è messa in movimento. Subito dopo, vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso e sequestratodella