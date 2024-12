Secoloditalia.it - Panico tra gli spettatori per i leoni impazziti al Circo Orfei. La difesa: il domatore ha evitato il peggio

Leggi su Secoloditalia.it

Attimi dialMirandaa Licola, in provincia di Napoli. Nel video dello spettacolo del 23 dicembre diffuso sui social, si vede un addestratore prendere una delle pedane presenti sul palco scagliarla contro un leone, per poi cominciare a dare frustate agli animali che corrono da un lato all’altro della gabbia, colpendo violentemente le sbarre. L’agitazione dei felini ha ovviamente spaventato il pubblico in prima fila, che si è subito allontanato.La versione di Stefano Rossi, portavoce delMirandaIn un lungo post sul sito Circusfans, il portavoce delMiranda, Stefano Rossi fornisce la versione del, prendendo le difese delSonny Caroli. Ecco un ampio stralcio del suo intervento in«Mi meraviglio di sedicenti amici e protettori degli animali.