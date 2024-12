Ilnapolista.it - Marotta: «Inchiesta ultras? Una situazione difficile da debellare per una società»

Il presidente dell’Inter Beppeha parlato a Sky Sport nel giorno di Natale, toccando diversi temi legati all’attualità nerazzurra e non solo.«Dobbiamo combattere la litigiosità dei personalismi esasperati»Può essere definito l’anno dell’Inter e di?«L’anno dell’Inter, nella quale c’è l’operatività di Giuseppe, anche. Chiaramente si coniugano queste due situazioni: il fatto di aver avuto tanto dall’Inter e di aver dato la mia esperienza all’interno di certi obiettivi».A che livello è arrivata l’Inter in assoluto, anche guardando al panorama europeo?«Devo dire che è tornata ad essere una delle protagoniste più autorevoli. La storia ed il palmares di questadice che i trofei vinti sono tanti, gli Scudetti sono tanti, così come le Champions. Quindi siamo tornati nel palcoscenico più consono alla storia.