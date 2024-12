Thesocialpost.it - Concerto di Capodanno, ecco gli artisti che sostituiranno Tony Effe

La grande festa dia Roma si terrà come da programma la sera del 31 dicembre, al Circo Massimo, con una line-up che sta prendendo forma dopo il recente ‘caso’. Sarà una serata di musica e divertimento ad ingresso gratuito, promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds. A salire sul palco, tra gli altri, ci saranno Gabry Ponte, PFM, Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Completano il cast Mariachiara Belardo e Don Cash, che accompagneranno il pubblico in un countdown fino alla mezzanotte.Programma della serataIl programma della serata inizierà alle 21.30 e si concluderà con il tradizionale countdown di mezzanotte, con la partecipazione di Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. A pochi giorni dalla conferenza stampa che presenterà ufficialmente l’evento, sono previsti ulteriori dettagli sull’organizzazione.