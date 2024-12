Ilrestodelcarlino.it - Il Natale di Luca Carboni: “San Luca, la nostra luce”

Bologna, 24 dicembre 2024 – Se ilè anche una questione di simboli, allora nel mondo dinon possono che essercene due a dominare queste Feste: Sane la sua, la, Bologna. Due stelle polari che hanno segnato tutta la sua carriera e che oggi, più che mai, rappresentano anche la sua rinascita, il suo ritorno alla musica, all’arte e alla cultura nel senso più ampio del termine dopo un periodo difficile e ormai lasciato alle spalle. Sanche, come ricorda“di notte, quando è illuminato, sembra una piccola abat-jour, una piccola, come quella che i bambini vogliono nella loro camera quando si addormentano, per paura del buio”. Sanche è anche il brano inciso con Cesare Cremonini nel suo ultimo disco, Alaska Baby, che ha scalato le classifiche dei singoli più ascoltati in Italia e che soprattutto ha già conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico e un posto d’eccezione nel mondo della canzone d’autore italiana.