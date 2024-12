Quotidiano.net - Bolzano, escursionista muore sotto una valanga a passo Stalle

Leggi su Quotidiano.net

, 24 dicembre 2024 - Unè mortouna, in Alto Adige. L'uomo era salito a piedi lungo il facile sentieri che porta al valico italo-austriaco, a 2.052 metri di quota, sopra la val Pusteria. Il gruppetto era praticamente arrivato in quota, quando attraversando un canalone, si è staccata la slavina di piccole dimensione che ha travolto e sepolto l'uomo. I compagni di escursione hanno subito lanciato l'allarme al 112 e in volo si è messo l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che ha portato sul luogo dell'incidente gli uomini del soccorso alpino. L', probabilmente perché la gita non era particolarmente difficile, non era munito dell'Arva, l'apparecchio elettronico per la localizzazione di sepolti, così i soccorritori hanno iniziato le ricerche con le sonde.