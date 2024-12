Gossipnews.tv - Amici: Teodora Rompe il Silenzio Dopo l’Eliminazione!

Leggi su Gossipnews.tv

, eliminata da24, lancia una frecciata pesantissima sui social. Ecco che cosa è accaduto!Nell’ultima puntata diandata in onda su Canale 5 prima della pausa natalizia, non sono mancate emozioni e polemiche.di, una delle allieve più apprezzate di questa edizione, ha fatto discutere non solo per il risultato finale, ma soprattutto per le modalità con cui è avvenuta.settimane di attesa dovute a un infortunio,aveva appena vinto una sfida cruciale, guadagnandosi un posto nella scuola. Tuttavia, Emanuel Lo, professore di hip hop, ha deciso di metterla subito a confronto con Giorgia, una ballerina a lui gradita. La sfida immediata, che ha portato aldi, è stata giudicata da Marcello Sacchetta, che ha decretato la vittoria di Giorgia.