Ilrestodelcarlino.it - A Pietracolora torna la magia della Natività

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per come il paese si prepara alla realizzazione del presepe vivente verrebbe da dire che aè Natale tutto l’anno. La grande sintonia che caratterizza gli abitantifrazione di Gaggio Montano rende ancora più affascinante e magnetica una rappresentazioneche non solo ha superato le trenta edizioni, ma che ha il pregio di essere tutta realizzata da gentezona: dal Gesù bambino al più anziano dei personaggi, passando da chi inchioda le assi e le travi per costruire le capanne a chi si occupa dell’illuminazione. Nel tardo pomeriggio di oggi (ore 19) le luci si accenderanno e i diversi luoghi inizieranno ad animarsi dando la possibilità ai visitatori di consumare il cibo negli spazi del presepe in attesa dell’arrivo di quel bimbo che più di 2mila anni fa nacque nella grotta di Betlemme.