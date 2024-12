Quotidiano.net - Saranno feste dolcissime

Il dolce sapore del Natale Il lievitato proposto da Matteo Dolcemascolo è una garanzia. Ancora una volta selezionato tra i migliori panettoni artigiani testati dal Gambero Rosso, è proposto in tante gustose varietà: dal classico a quello cioccolato e pere, cioccolato e lamponi, frutti di bosco, pistacchio e classico al cioccolato. Immancabile poi anche il pandoro accompagnato dal torrone, il panpepato e le praline al cioccolato. Insomma ce n'è per tutti i gusti, perché a Natale guai a scontentare qualcuno. Un albero di cioccolato E se l'albero di Natale fosse di cioccolato? Per Cioccolato Gourmet la risposta è sì! Realizzarlo è semplice, mangiarlo gustosissimo: basta seguire le indicazioni e metterci un pizzico di fantasia. Nella confezione ci sono 4 dischi in cioccolato guarniti con nocciole caramellate alla fragola, arachidi, pistacchio e al cocco da montare sui due elementi che costituiscono il fusto dell’albero.