Oasport.it - Pallamano: i convocati dell’Italia per il secondo raduno verso i Mondiali 2025

Leggi su Oasport.it

Dopo aver giocato le prime due partite a Novigrad contro il Kuwait, con un bilancio di una sconfitta e una vittoria (29-30; 31-28), l’Italia dellaè pronta a ripartire per il suociclo di raduni in vista dei.Il dt Riccardo Trillini infatti, per il ritrovo del prossimo 27 dicembre a Parenzo, ha convocato 18 giocatori con l’obiettivo di preparare la gara amichevole del 29 dicembre alle 17:30 contro i padroni di casa della Croazia, test-match che si disputerà a Porec.Una lista che, a differenza di quella iniziale, comprende fra gli altri anche Tommaso De Angelis, Thomas Bortoli e Simone Mengon, mentre non vede ancora al suo interno gli infortunati Andrea Parisini (capitano) e il terzino Marco Mengon, con invece Domenico Ebner e Mikael Helmeon (militanti in Bundesliga) pronti a raggiungere la squadra da gennaio, in occasione della Yellow Cup che si giocherà in Svizzera.