Game-experience.it - Indiana Jones sono in arrivo nuovi giochi dopo il successo dell’Antico Cerchio, secondo alcuni insider

Ildie l’Antico, disponibile su Xbox Series XS e PC ed insu PS5 nella primavera del 2025, ha confermato il potenziale del franchise anche in ambito videoludico. Ed appena pochi giorni dal lancio,Daniel Richtman,noto per le sue informazioni nel mondo dell’intrattenimento,indeidedicati al celeberrimo Indy.Il suo tweet, che parla al plurale, suggerisce che ci siano più progetti in lavorazione, e queste dichiarazioni trovano conferma nelle parole di Jez Corden, celeberrimo giornalista eddi Windows Central che ha rafforzato il rumor con una gif che lascia intendere il raggiungimento di un accordo sullo sviluppo dicapitoli della serie videoludica.In sostanza pare quindi sempre più scontato immaginare l’didil’Antico, un titolo che si è rivelato immediatamente un grande, convivendo sia il pubblico che la stampa specializzata.