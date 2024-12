Oasport.it - Giro d’Italia 2025, la grande partenza dall’Albania: la Durazzo-Tirana darà il via alle danze

Leggi su Oasport.it

Giornata di annunci per il. La Corsa Rosa, infatti, avrà inizio per la quindicesima volta della propria storia in territorio straniero. Il riferimento è all’Albania. Nello specifico, sarà lala prima delle tre tappe nel Paese citato. Il 12 maggio la carovana si fermerà in Puglia per tirare il fiato, prima di ripartire il giorno successivo lungo un percorso che verrà presentato insieme a quello delfemminile solo il 13 gennaio a Roma. In poche parole, un piccolo antipasto prima di avere chiaro il quadro della situazione.Si prevede un’edizione particolarmente interessante sin dalla prima uscita, visto che si parla di una frazione di media montagna, con un finale impegnativo che potrebbe obbligare gli uomini di classifica a muoversi, tenuto conto dei 1800 metri di dislivello lungo i 164 km previsti.