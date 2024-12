Dolore molto forte Grande Fratello Stefania Orlando con le lacrime agli occhi | perché è finita col marito

Leggi su Caffeinamagazine.it

è tornata alda qualche giorno insieme a Eva Grimaldi. Era stata unaprotagonista del GF Vip vinto da Tommaso Zorzi e il pubblico la adora. In casa sta conoscendo gli altri inquilini e con Bernardo Cherubini, ildi Jovanotti, è entrata in confidenza. Al punto da parlargli di una parentesi dolorosa della sua vita: la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi.“Due anni fa mi sono separata – ha raccontato– oggi non sono fidanzata. Sto bene, adesso con lui abbiamo ritrovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi. Chiaramente ognuno ha la sua vita però c’è affetto. Lui per me è l’uomo migliore del mondo. Come lui non ne fanno più”. Quindi, su impulso di Bernardo, ha rivelatosi sono separati.Leggi anche: “Ridicola, piange sempre”.