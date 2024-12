Secoloditalia.it - Cdm: Carbone nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate. Via libera al decreto per gli aiuti militari a Kiev

Leggi su Secoloditalia.it

Nella riunione a Palazzo Chigi è stato dato il viaalla nomina deldopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. A quanto apprende l’AdnKronos la scelta sarebbe ricaduta su Vincenzo, attuale vicevicario e capo della divisione Contribuenti.Chi è VincenzoClasse 1963, originario di Palma Campania, Vincenzoè entrato nell’amministrazione finanziaria nel 1990, dopo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel 1999 vince il concorso per 162 dirigenti presso il MinisteroFinanze e dai primi anni 2000 a seguito dell’istituzioneAgenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia, sia a livello centrale sia regionale. Sposato, ha tre figli maschi, tutti laureati (due in Business Economics e uno in Giurisprudenza.