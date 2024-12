Jesus conquista un’altra doppietta mentre i Gunners colmano il divario sul Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 21:29:31 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Gabrielè stato il flagello del Crystal Palace per la seconda volta in quattro giorni, quando la suainiziale ha aperto la strada alla vittoria imponente dell’Arsenal a Selhurst Park.ha segnato una tripletta quando le due squadre si sono incontrate a metà settimana, vincendo i quarti di finale della Coppa EFL per 3-2 contro l’Emirates, e ha segnato due gol nei primi 14 minuti quihanno chiuso a tre punti dalla capolista, anche se i Merseysider hanno due partite in mano.Ismaila Sarr ha annullato il primo gol di, ma l’ex Manchester City ha subito segnato di nuovo e altri gol di Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Declan Rice hanno assicurato una vittoria enfatica.